02 октября 2017, 13:34Общество В Пензенской области выявили более 80 фактов незаконного оборота алкоголя В Пензенской области выросли объемы производства алкоголя. Об этом шла речь на заседании общественного совета при региональном минсельхозе. На территории региона работают 446 лицензиатов и около 2000 объектов продажи спиртного.

«По результатам декларирования, за первое полугодие 2017 года реализовано 344736 дал водки на территории области. В том числе - 63197 дал местной алкогольной продукции. За аналогичный период 2016 года значительно цифра меньше, то есть произведено 199925 дал. В том числе - 45944 тысяч дал местной», - сообщил заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования минситерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.



С начала года рабочая группа министерства сельского хозяйства совместно с представителями прокуратуры проверила 750 объектов торговли и общественного питания в Пензе, Кузнецком и других районах области.

Специалисты выявили более 80 фактов незаконного оборота спиртных напитков. По большей части это торговля без лицензии. Отличить легальный алкоголь от суррогата можно при помощи приложения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка «Анти-Контрафакт-Алко». Оно показывает легальные пункты реализации алкоголя и позволяет отсканировать акцизную марку на любой бутылке спиртного. Если продукция не зарегистрирована в системе ЕГАИС, то приложение об этом сообщит. Отправить жалобу на контрафактный алкоголь можно прямо из приложения. Установить «Анти-Контрафакт-Алко» на смартфон можно бесплатно.

Общество

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