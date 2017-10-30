30 октября 2017, 15:08Общество В Пензенской области выявили 61 нетрезвого водителя Сотрудники Госавтоинспекции в Пензенской области с 27 по 29 октября проверили водителей на состояние опьянения.

В ходе мероприятий задержали 61 нетрезвого водителя, 10 из них задержали по информации, полученной от граждан, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефонам 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. Позвонив, необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) и направление движения», - призывают в отделе пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Управление транспортом в состоянии опьянения влечет штраф - 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет.

Общество

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