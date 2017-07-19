В Пензенской области выявили 229 смелых автолюбителей

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19 июля 2017, 14:02Общество
В Пензенской области подвели итоги проверки «Ремень безопасности».
В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие, направленное на пресечение нарушений Правил дорожного движения. Так, полицейские проверяли использование водителями ремней безопасности, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«За время мероприятия было выявлено 229 нарушений», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.
Госавтоинспекция напоминает, что использование ремней безопасности при ДТП повышает уровень защищенности водителя и пассажира, а также снижает тяжесть травм.
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