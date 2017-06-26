26 июня 2017, 12:01Происшествия В Пензенской области выясняют причины смерти младенца В Пензенской области скончался четырехмесячный ребенок.

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального УМВД, сообщение о трагедии поступило в полицию 25 июня в 21.00.

«Следов насильственной смерти на теле не обнаружено», - пояснили в ведомстве.

В обстоятельствах смерти ребенка будет разбираться Следственный комитет. Материалы дела переданы в региональное управление, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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