В Пензенской области выясняют причины смерти младенца

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26 июня 2017, 12:01Происшествия
В Пензенской области скончался четырехмесячный ребенок.
Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального УМВД, сообщение о трагедии поступило в полицию 25 июня в 21.00.
«Следов насильственной смерти на теле не обнаружено», - пояснили в ведомстве.
В обстоятельствах смерти ребенка будет разбираться Следственный комитет. Материалы дела переданы в региональное управление, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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