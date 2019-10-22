В Пензенской области высадят 9000 деревьев и кустарников

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22 октября 2019, 10:44Общество
К 80-летию Пензенской области высадят более 9000 деревьев. Такое поручение дал глава регионального минлесхоза Александр Москвин.
Для озеленения и благоустройства территорий города и области пензенские лесничества предоставили саженцы древесно-кустарниковых пород.
«Всего по области выделено более 9000 сеянцев и саженцев», - сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.
Посадочный материал используется для озеленения территорий региональных учреждений здравоохранения и образования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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