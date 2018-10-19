В Пензенской области выросло производство товарной рыбы

За шесть месяцев 2018 года в Пензенской области произвели более 500 тонн товарной рыбы. Это на 11% выше уровня аналогичного периода 2017 года. В развитии этой отрасли в регионе принимают участие больше сотни рыбоводов. Журналисты телеканала «Экспресс» выяснили, в чем секрет успеха одного из крупнейших хозяйств региона и какое блюдо из рыбы - самое полезное.

Белый амур, карп, лещ, судак - это лишь малая часть того, что за один раз смогли поймать рыбаки. Одно из крупнейших рыбоводческих хозяйств в Пензенском районе занимается разведением рыбы сразу на 40 прудах. Начинали в далеком 2001-м, когда на месте нынешних водоемов были леса и равнины.

«Здесь три параллельных оврага. Мы подумали, посмотрели, изучили все и поняли, что это идеальное место для хорошего большого рыбоводного хозяйства», - рассказал рыбовод Иван Шнайдер.

Чистка оврагов от мусора, укрепление дамб - список ежедневных дел в рыбном хозяйстве. По словам предпринимателя, одна из самых трудных задач - это начать выводить рыбу самому, с помощью маточного стада. Выпущенные в начале весны личинки товарный вид принимают через полтора года, осенью. Таким образом, 30% рыбных пород в этом хозяйстве не завозят из других регионов, а выращивают на специально оборудованных прудах. Освоить новое направление удалось после изучения основ рыбоводства, а также поддержки администрации Пензенского района.

«Мы направляем наших рыбоводов на обучение в соседние регионы. Туда, где очень давно традиционно занимаются этим направлением, где есть уже достойные примеры. Все лучшие практики, которые есть в этом направлении в России, мы используем», - сообщил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Всего в Пензенской области сельскохозяйственным рыбоводством занимаются более 100 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. По словам рыбоводов, по настоящему передать вкус рыбы способна только приготовленная на огне уха.

«Самая настоящая, вкусная уха, конечно же, всегда готовится на открытом огне. Рыба должна быть свежая, не очень крупная и не очень мелкая. Нужно обязательно с головами рыбу - хвосты я не люблю, их отрезаю, а вот голову – обязательно», - сказала работница рыбоводческого предприятия Ольга Трифонова.

Всего в регионе насчитывается более 800 прудов и водохранилищ, треть из них относятся к рыбопромысловым. В 2017 объем производства рыбы в хозяйствах составил 2400 тонн. В этом году рыбоводы рассчитывают побить свой рекорд.