31 января 2017, 12:02Общество В Пензенской области выросло число неоплаченных штрафов В Пензенской области увеличивается количество должников по неуплате штрафов ГИБДД. Стала известна статистика правонарушений за 2016 год. Рост числа неплательщиков регистрируется по всей стране.

Напомнить о долгах и потребовать их оплаты. Вечером, когда вероятнее всего застать неплательщика дома, в гости приходят судебные приставы. В случае, если сумма штрафа превышает три тысячи рублей, а денег у должника нет, ареста имущества не избежать.



Долг Екатерины в общей сложности составил более 13 тысяч рублей. Признается: большинство штрафов у нее за превышение скорости.



«Я-то рассчитывала на знак «населенный пункт» и ездила, как по трассе, а оказалось, что надо было ездить, как по населенному пункту», - рассказала она.



Не добившись от женщины оплаты, приставы принимают решение наложить арест на автомобиль. Чтобы спасти имущество, у Екатерины - чуть больше недели.



«У должника по закону имеется десять дней для проведения самостоятельной реализации погашения задолженности. В случае отсутствия поступления денежных средств, данное имущество будет реализовано в счет ее погашения в пользу взыскателей, а остаток средств будет возращен должнику», - сообщила начальник Первомайского районного отдела судебных приставов г. Пензы УФССП России по Пензенской области Александра Бурмистрова.

Незваные гости могу пожаловать к нарушителю, только если тот не оплатил штраф в течении 60 дней. Как показывает статистика, введение 50-процентной скидки на штрафы ГИБДД при оплате в течение 20 дней с момента уведомления не привело к снижению количества должников. Напротив, водителей, которые не хотят платить за правонарушения, становится только больше.



«Поступило в 2016 году 217 тысяч штрафов, окончено примерно 188 тысяч. На 131 миллион взыскана сумма. В 2015 году примерно на 30 тысяч штрафов было меньше, возбуждено было 156 тысяч на 112 миллионов», - рассказала начальник отдела УФССП России по Пензенской области Наталья Скороделова.



Рост должников регистрируется по всей стране. Приставы и сотрудники Госавтоинспекции объясняют это, в первую очередь, тем, что увеличивается число камер фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а вместе с этим - и количество штрафов. Сейчас в Пензенской области работают 80 автоматических комплексов.



«На территории Пензенской области и Пензы расположены 51 стационарный комплекс и 29 мобильных. Всего с их помощью в 2016 году было зафиксировано более 635 тысяч административных правонарушений», - сказал инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Для сравнения - в 2015 году их было около 460 тысяч. Камеры фото- видеофиксации устанавливают в местах, где риск нарушений и аварий наиболее высок.



Все же инициаторы введения дисконта на оплату штрафов считают, что нововведение по итогам 2016 года зарекомендовало себя хорошо. Рост должников они связывают и с увеличением российского автопарка. Так, все больше людей получают водительские права и покупают новые автомобили.

Общество

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