В Пензенской области выросли производственные показатели животноводства

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11 сентября 2019, 14:36Общество
В Пензенской области за восемь месяцев выросли производственные показатели в животноводстве в секторе сельхозорганизаций.
В пресс-службе регионального минсельхоза сообщили, что за январь-август в регионе произвели 229,3 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Производство птицы за отчетный период составило 198,7 тыс. тонн, что на 27,4% превышает производственный показатель прошлого года.
Кроме того, валовой надой молока составил 112,6 тыс. тонн. Надой на одну корову - 4980 кг, что на 9,7% больше, чем за январь-август 2018 года. Также за восемь месяцев в области средняя яйценоскость курицы-несушки составила 164 шт., что на 3,1% больше, чем в прошлом году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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