В Пензенской области выросли показатели животноводства

По официальной информации территориальной службы статистики по Пензенской области, за семь месяцев в регионе произведено 217,3 тыс. тонн скота и птицы, 206,9 тыс. тонн молока, 158,4 млн штук яиц.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, количество скота и птицы на убой в живом весе, произведенное с января по июль, составило 217,3 тыс. тонн, что на 26,4% превысило тот же показатель за аналогичный период 2018 года. В секторе сельхозорганизаций производство составило 203,4 тыс. тонн, а в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей было произведено 1,8 тыс. тонн.

По итогам семи месяцев текущего года производство молока в хозяйствах Пензенской области составило 206,9 тыс. тонн, в том числе - 31,7 тыс. тонн в крестьянских фермерских хозяйствах и ИП. Этот показатель - на 7,6% больше, чем за тот же период 2018 года.

За отчетный период в Пензенской области произведено 158,4 млн штук яиц всех видов, в том числе - в секторе крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей произведено 20,1 млн штук яиц всех видов, что на 22,3% больше, чем за отчетный период 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».