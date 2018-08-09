В Пензенской области выросли объемы розничной торговли

В Пензенской области за первую половину 2018 года оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров составил 99,9 млрд рублей, это 104,1% к аналогичному периоду 2017 года.

«Всего в 2018 году было реализовано продуктов, напитков и табачных изделий на 45,8 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 3,3% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Непродовольственных товаров в январе-июне реализовано на 54,1 млрд рублей, это 104,8% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Оборот розничной торговли на одного человека составил 75 тыс. рублей (в январе-июне 2017года – 70,6 тыс. рублей).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».