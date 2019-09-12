В Пензенской области выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

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12 сентября 2019, 19:29Общество
Жители Западной поляны забили тревогу. По их словам, на Олимпийской аллее появилось слишком много мышей. Между тем, по данным Роспотребнадзора, Пензенская область вошла в число регионов с высокими показателями заболеваемости мышиной лихорадкой. Число случаев заражения превышает общероссийские значения, в среднем, в пять раз. Кроме того, на днях в соцсетях появилась информация, что в регионе от мышиной лихорадки умер ребенок.
Региональный минздрав и Роспотребнадзор не подтверждают этот факт, но и не опровергают. Официальная статистика такова: с начала года в Пензенской области мышиной лихорадкой заразились около 500 человек. Для сравнения - за 2018 год было более 300 заболевших.
«Основной путь передачи инфекции - воздушно-пылевой, то есть, в основном, заражаются работники сельского хозяйства и те, кто занимается сухой уборкой в подсобных помещениях. Также можно заразиться через продукты питания, которые оставляют без присмотра, куда имеют свободный доступ грызуны, а также через воду, ну и, конечно, при непосредственном контакте с переносчиками», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Причина роста заболеваемости, по словам экспертов, - в резком увеличении числа переносчиков болезни. Благодаря снежной зиме мыши сильно расплодились. Так, в интернете сейчас обсуждают чуть ли не нашествие грызунов на Западной поляне.
«Олимпийская аллея кишит мышами. Тут их тысячи, шуршат со всех сторон», - написал один из пользователей Сети.
У местных жителей - свое мнение на причину обилия грызунов на Олимпийской аллее. В лесопарке этим летом проводили санитарную расчистку: десятки деревьев вырубили. Люди считают, что это повлияло на экосистему леса.
«На аллее было четыре больших филина, лично видела, они же мышками питаются, и ежиков много водилось, а так как подлесок убрали, все ушли, поэтому грызуны стали бесконтрольно размножаться. Возможно, с этим связано», - предположила жительница микрорайона Западная поляна Ксения Ежижанская.
В любом случае, людям нужно быть осторожными. Вакцины от мышиной лихорадки пока не существует, и заразиться этой инфекцией может любой. Болезнь опасна тем, что если не начать своевременное и правильное лечение, могут возникнуть тяжелые осложнения, в частности - повреждение почек.
Пока на улице тепло, специалисты рекомендуют избегать долгих прогулок в полях и лесных массивах. Однако чем ниже будет столбик термометра, тем внимательнее нужно быть жителям частного сектора: мыши будут искать спасения от холодов в домах и сараях.
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