26 июля 2017, 11:31Общество В Пензенской области выросла продолжительность жизни до 72,5 лет В правительстве Пензенской области на заседании штаба по выполнению майских указов президента РФ обсудили сферу здравоохранения.

За шесть месяцев 2017 года с поставленными задачами по достижению целевого значения смертности Пензенская область справилась. Единственный показатель, который не достигнут, – смертность населения от новообразований.

«Население Пензенской области стареет, поэтому смертность от новообразований растет. Но мы принимаем все меры для предотвращения этого: ранняя диагностика, своевременное выставление диагноза и лечение», - сообщила врио министра здравоохранения области Наталья Тюгаева.

По данным Госкомстата, рождаемость в регионе сократилась на 13%. Смертность, по предварительным данным, остается на том же уровне, что и в 2016 году.

«Доля лиц, умерших в возрасте старше 60 лет, выросла до 80%, старше 80 лет - до 35%. В трудоспособном возрасте умерли на 186 человек меньше, чем в прошлом году, тенденция к снижению смертности продолжает сохраняться», - доложила Наталья Тюгаева.

Также врио министра здравоохранения отметила, что продолжительность жизни в Пензенской области выросла до 72,5 лет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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