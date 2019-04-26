В Пензенской области вырос объем производства сельхозпродукции

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, стоимость такой продукции – 11,9 млрд рублей, что на 2,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Также в сельскохозяйственных организациях произведено сельхозпродукции на 9,9 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Рост объемов производства отмечается также в хозяйствах населения, в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, пишет ИА «Пенза-Пресс».