В Пензенской области вырос индекс промышленного производства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 ноября 2019, 14:34Бизнесновости
В Пензенской области отмечается рост индекс промышленного производства. По данным на октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 3,2%. По этому показателю регион занял 9 место среди регионов ПФО, сообщает Пензастат.
По данным органа государственной статистики, наибольшее увеличение – по обрабатывающим производствам: 104,0% к уровню января-октября 2018 года. Среди изготовления важнейших продуктов положительная динамика наблюдалась в производстве муки – 193,5%, мясных полуфабрикатов – 168,1%, растительного масла - 128,5%, колбасных изделий - 125,5% и других.
Также выросло изготовление медицинского оборудования на 47,8%, приборов световой и звуковой сигнализации – на 35,7%, ящиков и коробок из гофрированной бумаги, картона – на 30%, лекарств - 27,1%.
«Увеличился также объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. В январе-октябре он составил 161237,5 млн руб. Это 102,6% к январю-октябрю 2018 года», - отмечают в Пензастате, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 ноября 2019, 17:06В Каменке нарколог выдал алкоголику справку для оформления водительских прав
22 ноября 2019, 16:36Жительница Лопатинского района спрятала телефон для сына-зека в подошве
22 ноября 2019, 16:09Шеф-редактора «Экспресса» пригласили на запись новогоднего огонька на ОТР
22 ноября 2019, 16:07В Пензенской области 79% гостиниц не имеет звездности
22 ноября 2019, 15:38В разных частях Пензы дома остались без воды из-за трех коммунальных аварий
22 ноября 2019, 15:04Пензенцам напомнили о безопасности на льду
22 ноября 2019, 14:34В Пензенской области вырос индекс промышленного производства
22 ноября 2019, 14:03Пензенец расплатился с долгом в 400 тыс. рублей, но все равно попал к приставам