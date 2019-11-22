В Пензенской области вырос индекс промышленного производства

В Пензенской области отмечается рост индекс промышленного производства. По данным на октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 3,2%. По этому показателю регион занял 9 место среди регионов ПФО, сообщает Пензастат.

По данным органа государственной статистики, наибольшее увеличение – по обрабатывающим производствам: 104,0% к уровню января-октября 2018 года. Среди изготовления важнейших продуктов положительная динамика наблюдалась в производстве муки – 193,5%, мясных полуфабрикатов – 168,1%, растительного масла - 128,5%, колбасных изделий - 125,5% и других.

Также выросло изготовление медицинского оборудования на 47,8%, приборов световой и звуковой сигнализации – на 35,7%, ящиков и коробок из гофрированной бумаги, картона – на 30%, лекарств - 27,1%.

«Увеличился также объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. В январе-октябре он составил 161237,5 млн руб. Это 102,6% к январю-октябрю 2018 года», - отмечают в Пензастате, пишет ИА «Пенза-Пресс».