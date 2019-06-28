В Пензенской области вырастут тарифы на воду, газ и свет

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30 июня 2019, 10:32Общество
В Пензенской области с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем повышение составит около двух процентов.
Первые квитанции жители с новыми суммами получат в августе. Так, в Пензе с 1 июля плата за водоснабжение составит 25 рублей 72 копейки. Цена за кубометр газа - 5 рублей 77 копеек. Повышение коснется и электроэнергии. Горожане будут платить 3, 50 коп, в сельской местности 2, 46 копеек.
Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте управления по регулированию тарифов и энергосбережению в разделе «Информация для населения».
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