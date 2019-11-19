В Пензенской области вырастет стоимость аренды госимущества

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19 ноября 2019, 17:39Бизнесновости
В Пензенской области увеличена ставка арендной платы за пользование госимуществом. Законопроект, предложенный начальником Департамента госимущества Пензенской области Андреем Кудиновым, поддержали депутаты ЗакСобрания в ходе сессии 19 ноября.
Начальник департамента пояснил, что ставки повысят «в целях повышения эффективности использования имущества Пензенской области и увеличения доходов от его аренды». В 2020 году увеличить арендную плату планируется на коэффициент инфляции – 1,037.
«На 3,7% повысится арендная плата. Размер повышения незначительный, но для учреждений здравоохранения, культуры, спорта это позволит получить дополнительные доходы, что поможет улучшить исполнение функций», - сообщил Андрей Кудинов.
Таким образом, размер аренды за использование госимущества для торговых и офисных целей составит за 1 кв метр от 216 рублей (в районах) до 900 рублей (в Пензе), для производственных, складских и прочих – от 124 рублей (в районах) до 280 рублей (в Пензе).
Предполагается, что в связи с этим доход бюджета региона в следующем году составит 17,6 млн рублей, из них дополнительно – 400 тыс. рублей. Доходы учреждений от аренды имущества при этом, предположительно, увеличатся на 1,7 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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