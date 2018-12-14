В Пензенской области выбрали самое благоустроенное предприятие

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14 декабря 2018, 10:33Общество
В Пензенской области подвели итоги конкурса «Лучшее благоустроенное промышленное предприятие», который проводился по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.
«Предприятия Пензенской области – это визитные карточки не только сами по себе, но и в масштабах всего города и области. От того, как выглядит завод, зависит насколько красивый весь город. В этом направлении мы должны вести совместную активную работу, чтобы и жителям региона, и его гостям было комфортно», - подчеркнул губернатор.
В конкурсе приняли участие 13 предприятий, которые за короткий срок привели прилегающие территории в надлежащий вид. Творческую работу заводов по благоустройству оценивало компетентное жюри. Председатель конкурсной комиссии - президент областной Ассоциации промышленников, руководитель ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал рассказал, что критерием оценки являлись внешний вид предприятия, состояние прилегающих зданий, пешеходных дорожек, парковочных зон и площадок, архитектурные формы, наличие клумб и уровень озеленения.
Первые три места заняли ОАО «Маяк», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» и АО «Пензадизельмаш», сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Прошу директоров всех компаний обратить на благоустройство самое пристальное внимание, учитывая и тот факт, что мы приближаемся к празднику, в преддверии Нового года необходимо создать соответствующее настроение», - сказал Иван Белозерцев.
«Все участники конкурса много сил вложили в благоустройство, чтобы привести территории в порядок, провели значительную работу, и я думаю, что эта инициатива Ивана Александровича станет постоянно действующей. Мы будем стараться», - подытожил Олег Шаповал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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