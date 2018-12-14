В Пензенской области выбрали самое благоустроенное предприятие

«Предприятия Пензенской области – это визитные карточки не только сами по себе, но и в масштабах всего города и области. От того, как выглядит завод, зависит насколько красивый весь город. В этом направлении мы должны вести совместную активную работу, чтобы и жителям региона, и его гостям было комфортно», - подчеркнул губернатор.

В конкурсе приняли участие 13 предприятий, которые за короткий срок привели прилегающие территории в надлежащий вид. Творческую работу заводов по благоустройству оценивало компетентное жюри. Председатель конкурсной комиссии - президент областной Ассоциации промышленников, руководитель ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал рассказал, что критерием оценки являлись внешний вид предприятия, состояние прилегающих зданий, пешеходных дорожек, парковочных зон и площадок, архитектурные формы, наличие клумб и уровень озеленения.

Первые три места заняли ОАО «Маяк», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» и АО «Пензадизельмаш», сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Прошу директоров всех компаний обратить на благоустройство самое пристальное внимание, учитывая и тот факт, что мы приближаемся к празднику, в преддверии Нового года необходимо создать соответствующее настроение», - сказал Иван Белозерцев.

«Все участники конкурса много сил вложили в благоустройство, чтобы привести территории в порядок, провели значительную работу, и я думаю, что эта инициатива Ивана Александровича станет постоянно действующей. Мы будем стараться», - подытожил Олег Шаповал, пишет ИА «Пенза-Пресс».