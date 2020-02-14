В Пензенской области выбрали несколько лучших ФАПов

В Пензенской области наградили работников лучших сельских медицинских учреждений. По итогам масштабной проверки комиссия отметила три врачебных амбулатории и фельдшерско-акушерских пункта. Один из них расположен в селе Кучки: в здании, где раньше располагалась районная больница.

Прием ведет один из лучших сельских медиков региона. Ирина Гурамова отдала медицине более 30 лет и ее нелегкий труд не остался незамеченным. В 2019 году в Пензенской области провели проверку в более чем 500 сельских медицинских учреждений. Фельдшерско-акушерский пункт села Кучки и лично Ирина Гурамова оказались в числе лучших и были удостоены благодарности. Сама женщина признается, что хотела стать медиком еще когда была ребенком.



«С детства я хотела, и все осуществилось», - сказала она.

В село Кучки Пензенского района она переехала в далеком 1988 году вместе с мужем и с тех самых пор работает в фельдшерско-акушерском пункте. За тридцать лет она помогла сотням односельчан.



Также в число лучших сельских больниц попали фельдшерско-акушерский пункт села Овчарное Нижнеломовского района и врачебная амбулатория села Алеево Неверкинского района. Специалисты страховых организаций, которые проводили проверку, рассказали, что изучали каждый аспект работы сельских медучреждений - от технического оснащения до условий работы с инвалидами. Особняком в этом списке стояло мастерство и личные качества врачей. Всего было порядка 100 критериев для оценки.

«Проверялось все. От технического состояния помещения, удобства ожидания получения медицинской помощи до работы фельдшеров. Мы проверяли как проводится диспансеризация населения, диспансерное наблюдение за пациентами, работа с маломобильными пациентами», - сообщил представитель страховой компании Ильяс Соколов.



По итогам проверки стало понятно, что все необходимое оборудование для оказания помощи в Кучках есть. Но местные жители говорят, что для того, чтобы врачи могли помочь быстрее, нужен специальный автомобиль. Сейчас к пациентам они ходят пешком.