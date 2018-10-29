В Пензенской области выбрали лучший МФЦ

В областном правительстве подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области». По традиции конкурс проходил по двум номинациям - «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». В финале за победу боролись три организации, и пять работников. Победителям теперь предстоит участвовать в федеральном этапе.

Водительское удостоверение, страховой полис, трудовая книжка и даже разрешение на строительство - все эти документы можно получить в одном месте. А еще оформить пособие или сертификат, например, на материнский капитал, а также оплатить налоги или погасить задолженность. За этими и многими другими услугами обращаются в многофункциональные центры - учреждения, работающие по принципу «одного окна». В Пензенской области - более 30 таких организаций и уже в четвертый раз все они соревнуются за звание лучшего МФЦ в регионе.

В 2018 году финалистами областного конкурса стали три многофункциональных центра из Пензы, Башмаковского и Городищенского районов. Кроме того, в финал вышли пять специалистов МФЦ из Пензы, Кузнецкого, Городищенского и Никольского районов.

«Наш центр работает с начала 2011 года. Сейчас в штате работают 17 человек. Главным резервом развития и будущего являются специалисты центра, именно серьезная работа по их обучению стала причиной того, что один из них вышел в финал», - отметил директор МФЦ из Никольского района Иван Арискин.

Чтобы выйти в финал, необходимо было пройти жесткий отбор по нескольким десяткам критериев. Среди них - качество и количество предоставляемых услуг, отсутствие жалоб со стороны заявителей, соответствие правилам организации деятельности МФЦ - это, например, электронная очередь или доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. В номинации «Лучший универсальный специалист» жюри учитывало опыт работников, наличие грамот, прохождение курсов повышения квалификации. Также все участники конкурса прошли тест на знание теории предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Проведение данного конкурса является положительно мотивирующим фактором для развития и повышения качества оказания услуг на базе МФЦ, что подтверждается оценкой посетителей, которая на данный момент, в среднем, составляется 4,8 из 5 баллов. В соответствии с указом президента, доступность государственных и муниципальных услуг для населения региона составляет 98%, что является одним из лучших показателей по России», - рассказал заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

В итоге лучшим в регионе признали многофункциональный центр Пензы и специалиста пензенского МФЦ Елену Блуарт. Таким образом, они получили возможность представлять Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса. Он пройдет в 2019 году (18+)