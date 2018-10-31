В Пензенской области выбрали лучший лагерь

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 октября 2018, 14:36Общество
В Пензенской области подвели итоги конкурса в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В результате более чем из 150 работ выбрали 60.
В конкурсе среди администраций населенных пунктов победили Пенза, Заречный и Каменский район, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
В результате лучшим лагерем стала «Звездочка», которая находится в Заречном. Среди палаточных лагерей первенство отдали экспедиции «На водных трассах Карелии», которую проводила станция юных туристов. Лучшим лагерем труда и отдыха стала «Радуга» при школе села Поселки в Кузнецком районе.
В 2018 году на организацию детского отдыха и оздоровления выделили 459,5 млн рублей, что на 59,5 млн рублей больше, чем в 2017 году. Этим летом на территории региона работали 419 лагерей, которые приняли более 77 тысяч ребят, пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 октября 2018, 15:06Жительницу Беково избили лопатой и задушили
31 октября 2018, 14:36В Пензенской области выбрали лучший лагерь
31 октября 2018, 14:06В Пензенской области дорожники вступили в сговор на полмиллиарда рублей
31 октября 2018, 13:36В Малосердобинском районе на трассе сгорело производственное здание
31 октября 2018, 13:04Пензенцы смогут получить ответы на вопросы о пенсиях
31 октября 2018, 12:34На ул. Бакунина 1 ноября запретят парковаться
31 октября 2018, 12:03В Пензу приехал главнокомандующий сухопутными войсками РФ
31 октября 2018, 11:33В центре Пензы общественный транспорт временно изменит маршрут