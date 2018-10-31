В Пензенской области выбрали лучший лагерь

В Пензенской области подвели итоги конкурса в сфере организации отдыха и оздоровления детей. В результате более чем из 150 работ выбрали 60.

В конкурсе среди администраций населенных пунктов победили Пенза, Заречный и Каменский район, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

В результате лучшим лагерем стала «Звездочка», которая находится в Заречном. Среди палаточных лагерей первенство отдали экспедиции «На водных трассах Карелии», которую проводила станция юных туристов. Лучшим лагерем труда и отдыха стала «Радуга» при школе села Поселки в Кузнецком районе.

В 2018 году на организацию детского отдыха и оздоровления выделили 459,5 млн рублей, что на 59,5 млн рублей больше, чем в 2017 году. Этим летом на территории региона работали 419 лагерей, которые приняли более 77 тысяч ребят, пишет ИА «Пенза-Пресс».