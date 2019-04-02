В Пензенской области выбрали лучший казачий кадетский класс

В Пензе подвели итоги двух областных конкурсов среди кадетов, на которых выбирали лучший класс и лучшего командира. Имена победителей озвучили на заседании региональной рабочей группы по делам казачества.

Прежде чем выйти получать грамоты, призы и подарки, юные кадеты, учащиеся с восьмого по десятый классы, на протяжении всего марта соревновались друг с другом в знаниях казачьей культуры. Кроме того, специальная комиссия обращала внимание на внешний вид класса, навыки в строевой подготовке, дисциплину строя и действия командира.

«По решению пензенского совета атаманов пензенского Союза казаков нами принято решение, с 2020 года по итогам конкурса назначать персональную стипендию лучшему кадету», - сказал атаман пензенского Союза казаков Евгений Пучков.

Опыт подобных конкурсов у пензенских казаков пока небольшой. Поэтому не удивительно, что в дальнейшем будут появляться различные пожелания касательно организационной стороны проекта. Кое-какие уже были озвучены на заседании.

«Нам бы хотелось, чтобы строевой смотр проходил не в отдельно взятой школе, а где-то в конкретном месте, где кадеты могли бы знакомиться и общаться друг с другом. Это было бы здорово также для офицеров-наставников, которые почерпнули из этого что-то новое», - отметил заместитель атамана пензенского отделения казачьего общества Алексей Поляков.

«Вы можете надеяться на полную поддержку по всем вопросам, и со стороны губернатор и со стороны председателя, думаю, что задача - поднять наши наработки на новый уровень», - сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.

В 2019 году в конкурсе участвовали дети из Пензы, Нижнего Ломова, Спасска, Бессоновки, Колышлейского, Пензенского и Сердобского районов. По итогам работы комиссии лучшим кадетским классом признали 10 «А» из средней школы № 1 города Спасска. Лучшим командиром стал Иван Карелин, учащийся нижнеломовской школы №2.