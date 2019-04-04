В Пензенской области выбрали лучших юных чтецов

Как сообщили организаторы, лучшими чтецами стали ученица 11 класса каменской школы №2 Екатерина Арестова, девятиклассница из школы №3 города Никольска Ромина Ботнарь и ученица 7 класса из села Бестянка Кузнецкого района Мадина Мустафина. В мае девушки отправятся в международный детский центр «Артек» на всероссийский этап конкурса. Для участников, которые не вошли в финал, организуют его прямую трансляцию.

Всего за победу на региональном уровне боролись более 100 пензенских школьников, все они ранее стали лучшими на классных и школьных этапах конкурса. Во время выступления каждый из них представил на суд жюри свое прочтение выбранного отрывка. Кому-то оказались близки юмористические рассказы, кто-то взял произведение о сложном выборе, о войне или о первой влюбленности. Высшую оценку получили те чтецы, которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей.

«Каждый год я слушаю огромное количество конкурсантов. Любопытно наблюдать, как меняются тренды. В прошлом году абсолютным лидером был Борис Ганаго, в этом году его обогнали Ирина Пивоварова и Владимир Железников. Надеюсь, что в топ самых популярных авторов когда-нибудь войдут Крапивин, Искандрер, Хемингуэй, Бернетт, Бредбери. В подростковой литературе много книг, которые еще предстоит прочитать нашим участникам», - сказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

В 2019 году международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента страны на развитие гражданского общества. За этот год «Живая классика» значительно выросла: в рамках проекта начала работать «Детская редакция», открылась Детская школа социального проектирования, были организованы международные телемосты между участниками. Проект «Вслух!» по записи аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей, созданный по инициативе участников конкурса, сегодня реализуется почти в 30 регионах России, пишет ИА «Пенза-Пресс».