В Пензенской области выбрали лучшего врача

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02 июня 2017, 12:02Общество
В преддверии Дня медицинского работника в министерстве здравоохранения Пензенской области были подведены итоги социальной акции «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача!».
В течение прошлого месяца проходило онлайн-голосование, в ходе которого можно было отдать свой голос за врача или медицинскую сестру, работающих в государственной системе здравоохранения.
Около 500 человек стали участниками акции.
Лучшим врачом Пензенской области стала Светлана Ковлягина – врач-гастроэнтеролог городской поликлиники.
«Среди средних медицинских работников жители региона отдали максимальное количество голосов за Гюзель Рафикову – фельдшера Евлашевской амбулатории Кузнецкой МРБ», - сообщает пресс-служба здравоохранения Пензенской области.
Чествование лучших медицинских работников состоится на празднике «День медицинского работника», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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