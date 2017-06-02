02 июня 2017, 12:02Общество В Пензенской области выбрали лучшего врача В преддверии Дня медицинского работника в министерстве здравоохранения Пензенской области были подведены итоги социальной акции «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача!».

В течение прошлого месяца проходило онлайн-голосование, в ходе которого можно было отдать свой голос за врача или медицинскую сестру, работающих в государственной системе здравоохранения.

Около 500 человек стали участниками акции.

Лучшим врачом Пензенской области стала Светлана Ковлягина – врач-гастроэнтеролог городской поликлиники.

«Среди средних медицинских работников жители региона отдали максимальное количество голосов за Гюзель Рафикову – фельдшера Евлашевской амбулатории Кузнецкой МРБ», - сообщает пресс-служба здравоохранения Пензенской области.

Чествование лучших медицинских работников состоится на празднике «День медицинского работника», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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