15 января 2019, 15:06Спорт

В Пензенской области выбрали лучшего рыболова

В селе Танеевка Пензенской области прошли соревнования на кубок Пензенской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда».

Всего в соревнованиях приняли участие 42 рыболова со всего региона, сообщили в пресс-службе областного минспорта.

По итогам командных состязаний лучшими стали представители Пензы. Первое место заняла команда «Мельдоний», второй стала «Ритм», «бронзу» взяла команда «Огонь». В личном первенстве победу одержал Александр Струев, второе место - у Алексея Самохвалова, а третьим стал Алексей Хоменко, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 56
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%91%D0%B4-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0-752584/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ