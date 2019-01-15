В Пензенской области выбрали лучшего рыболова

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15 января 2019, 15:06Спорт
В селе Танеевка Пензенской области прошли соревнования на кубок Пензенской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда».
Всего в соревнованиях приняли участие 42 рыболова со всего региона, сообщили в пресс-службе областного минспорта.
По итогам командных состязаний лучшими стали представители Пензы. Первое место заняла команда «Мельдоний», второй стала «Ритм», «бронзу» взяла команда «Огонь». В личном первенстве победу одержал Александр Струев, второе место - у Алексея Самохвалова, а третьим стал Алексей Хоменко, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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