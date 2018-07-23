В Пензенской области выбрали лучшего пчеловода

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23 июля 2018, 10:33Общество
Житель Нижнеломовского района Геннадий Райков признан лучшим пчеловодом Пензенской области.
Областной отраслевой конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод» прошел в Каменском районе.
«Пчеловоды соревновались в практических навыках и теоретических знаниях. Результаты оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители областного минсельхоза, науки от Пензенского государственного аграрного университета, а также ведущие пчеловоды региона», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
По итогам выполнения практической и теоретической частей конкурса были определены победители. Первое место занял Геннадий Райков - пчеловод из Нижнеломовского района, второе место – Дмитрий Левитин, из Шемышейского района, третье место - Вера Трушнина из Городищенского района.
Победителей и участников поздравил начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев.
«Приятно отметить, что отрасль пчеловодства вызывает все больший интерес к развитию у людей, пензенский мед уже можно смело назвать брендом нашего региона. Продукция наших пчеловодов давно пользуется спросом у населения не только нашей области, но и соседних субъектов, отмечается наградами выставок межрегионального уровня. Отрадно отметить, что растет и профессиональный уровень специалистов отрасли. Этому подтверждение – ваше сегодняшнее достойное выступление», - отметил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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