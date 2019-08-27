В Пензенской области выбрали лучшего пчеловода

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27 августа 2019, 15:34Общество
В Каменском районе Пензенской области состоялся отраслевой конкурс профмастерства в номинации «Лучший пчеловод».
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, представители отрасли соревновались в теоретических знаниях и практических навыках. Работу пензенских пчеловодов оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты министерства, ведущие эксперты данной сферы и представители ПГАУ.
По результатам выполнения двух частей конкурсного задания среди представителей выявлен лучший пчеловод – им оказался Михаил Вирясов из Мокшанского района. Второе место заняла Вера Трушнина из Городищенского района, третье – Иван Минюков из Земетчинского.
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