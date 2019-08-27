В Пензенской области выбрали лучшего пчеловода

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, представители отрасли соревновались в теоретических знаниях и практических навыках. Работу пензенских пчеловодов оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты министерства, ведущие эксперты данной сферы и представители ПГАУ.

По результатам выполнения двух частей конкурсного задания среди представителей выявлен лучший пчеловод – им оказался Михаил Вирясов из Мокшанского района. Второе место заняла Вера Трушнина из Городищенского района, третье – Иван Минюков из Земетчинского.

Ранее председатель областного общества пчеловодов Юрий Кабанов рассказал читателям «Пенза-Пресс» о том, как отличать натуральный мед от подделки, а также о полезных свойствах и разновидностях этого лакомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».