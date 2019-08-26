В Пензенской области выбрали лучшего грейдериста

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26 августа 2019, 19:19Общество
В Шемышейском районе Пензенской области рамках ежегодного областного конкурса профессионального мастерства на призы губернатора сразились работники нескольких дорожных организаций региона.
Главной задачей участников было выровнять слой камня, подготовив тем самым участок будущей дороги к укладке асфальта. Чтобы помериться силами, лучшие грейдеристы [специалисты по разравниванию и перемещению грунта] из лучших предприятий собрались в Шемышейском районе.
«Три года работаю главой администрации района. Люди давно ждут эту дорогу, и вот, наконец-то, было принято решение ее отремонтировать», - сказал глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.
В конкурсе участвовали 12 человек. Каждый из них представлял конкретную дорожную организацию. Это победители муниципального отбора. Их вклад в развитие дорожной отрасли оценил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев, открывая конкурс профессионального мастерства.
«Руководители, инженерная служба, работники дорожного комплекса области всегда отличались мудростью, высоким профессионализмом и организаторскими способностями. Поэтому последние три года наш дорожный комплекс успешно участвует и осуществляет национальный проект президента «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил он.
Сделать ровными 70 метров щебеночного покрытия не больше, чем за десять минут, - это лишь одно из заданий, которое выполняли грейдеристы. Судьи смотрели и за тем, как участники отвечали на вопросы в теоретической части. В итоге, члены жюри выбрали трех лучших конкурсантов. На первом месте оказался Дмитрий Левин из Пензы. На втором - Григорий Плахов из Каменки. Третье место занял представитель Пачелмы Анатолий Левков.
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