В Пензенской области выбрали лучшего грейдериста

Главной задачей участников было выровнять слой камня, подготовив тем самым участок будущей дороги к укладке асфальта. Чтобы помериться силами, лучшие грейдеристы [специалисты по разравниванию и перемещению грунта] из лучших предприятий собрались в Шемышейском районе.

«Три года работаю главой администрации района. Люди давно ждут эту дорогу, и вот, наконец-то, было принято решение ее отремонтировать», - сказал глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.

В конкурсе участвовали 12 человек. Каждый из них представлял конкретную дорожную организацию. Это победители муниципального отбора. Их вклад в развитие дорожной отрасли оценил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев, открывая конкурс профессионального мастерства.

«Руководители, инженерная служба, работники дорожного комплекса области всегда отличались мудростью, высоким профессионализмом и организаторскими способностями. Поэтому последние три года наш дорожный комплекс успешно участвует и осуществляет национальный проект президента «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил он.

Сделать ровными 70 метров щебеночного покрытия не больше, чем за десять минут, - это лишь одно из заданий, которое выполняли грейдеристы. Судьи смотрели и за тем, как участники отвечали на вопросы в теоретической части. В итоге, члены жюри выбрали трех лучших конкурсантов. На первом месте оказался Дмитрий Левин из Пензы. На втором - Григорий Плахов из Каменки. Третье место занял представитель Пачелмы Анатолий Левков.