В Пензенской области ввели в севооборот 24 тыс. га земли

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23 июля 2018, 15:04Общество
С начала 2018 года в Пензенской области ввели в оборот более 24 тыс. гектаров ранее неиспользуемой пашни. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
При этом, чтобы ввести в оборот 4 тыс. гектаров, землю пришлось расчищать от деревьев и кустарников, которыми заросли участки.
Всего в 2018 году планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 45 тыс. гектаров ранее неиспользуемой земли. Ситуация находится на постоянном контроле министерства и органов местного самоуправления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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