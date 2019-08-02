В Пензенской области ввели в севоборот 29,5 тысяч га земель

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02 августа 2019, 14:34Бизнесновости
Сельскохозяйственные организации районов Пензенской области начали использовать 29,5 тысяч гектаров дополнительной пашни. 13 тысяч гектаров земли было расчищено от древесно-кустарниковой растительности.
Лидирующие позиции по вводу земель в сельхозоборот занимают Пачелмский и Мокшанский районы области. Сельхозпредприятия Пачелмского района расчистили от лесной растительности и провели первичную обработку почвы на ранее неиспользуемых землях общей площадью 3,7 тысяч гектаров.
На территории Мокшанского района сельскохозяйственные предприятия ввели в оборот заброшенные сельхозземли общей площадью 5 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе минсельхоза Пензенской области.
Активно ведутся работы по вовлечению в севооборот земель на территории Белинского, Бессоновского, Иссинского, Нижнеломовского, Никольского, Колышлейского, Каменского и Пензенского районов. Всего в текущем году запланировано ввести в севооборот 36 тысяч гектаров ранее неиспользуемых сельхозземель, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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