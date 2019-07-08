В Пензенской области ввели в сельхозоборот 19,5 тыс га

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08 июля 2019, 16:04Общество
На территории Пензенской области ввели в сельскохозяйственный оборот часть ранее неиспользуемых земель.
Отмечается, что это сделали для обеспечения плодородия земель сельхозназначения и их использования на территории региона.
Так, по состоянию на 8 июля на территории области ввели в сельскохозяйственный оборот 19 500 гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе - расчистили от древесной и кустарниковой растительности 9 200 гектаров.
В пресс-центре регионального правительства добавили, что лидирующие позиции по вводу земель в оборот занимает Мокшанский район, на территории которого введено в оборот 3618 гектаров. Активно ведутся работы по вовлечению земель в севооборот на территории Башмаковского, Белинского, Иссинского, Нижнеломовского, Колышлейского, Каменского, Пачелмского, Сердобского и Шемышейского районов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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