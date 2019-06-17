17 июня 2019, 13:02Общество

В Пензенской области ввели в оборот почти 10 тысяч гектаров земель

В Пензенской области с начала 2019 года в сельхозоборот ввели 9764 гектаров ранее не использованной пашни.

Из этих земель почти половину – 4212 гектаров – расчистили от деревьев и кустарников. В настоящее время работы ведутся в Сердобском районе. Лидирующие позиции по вводу в оборот земель занимает Мокшанский район.

Как отмечает пресс-служба регионального минсельхоза, работа с ранее неиспользованными землями позволит обеспечить поддержание оптимальных параметров плодородия и повысить продуктивность сельхозугодий в регионе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 94

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ