В Пензенской области ввели штрафы за парковку на газонах

За парковку на газоне, детских или спортивных площадках пензенских автовладельцев будут штрафовать. Соответствующее решение депутаты приняли на очередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области. На повестке дня было 30 вопросов. Самые насущные касались внесения изменений в нормативно-правовые акты, связанные с благоустройством.

Капитальный ремонт домов будет контролироваться строже. На очередной сессии в региональном ЗакСобре внесли правки в закон Пензенской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона».

«После принятия данного законопроекта необходима разработка и утверждение нормативно-правовых актов правительства Пензенской области, устанавливающая следующие порядки: осуществление контроля закупок, проводимых в соответствии с постановлением правительства РФ от 1.07.2016 №615 и контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Иными словами, теперь кроме жителей, представителей управляющей компании и подрядной организации, за процедурой капитального ремонта будет следить специальная комиссия. Она же наделяется полномочиями проведения предварительного отбора заказчиков, сможет решать проблемные вопросы - от воздействия на безответственные подрядные организаций до выхода с проверками законности любых действий на объекте.

Строже будут относиться и к автомобилистам. Теперь фраза «всего на пару минут» больше не будет оправданием для пензенцев, которые решат припарковаться на газоне, детских и спортивных площадках. Теперь за это автолюбителям грозит административный штраф. Мера, по словам законодателей, - вынужденная.

«В городскую Думу и Законодательное Собрание поступает огромное количество обращений, поэтому было принято решение принять такой закон. Раньше у нас были ограничения, которые были прописаны одним из пунктов в правилах благоустройства, но проблема назревает, поэтому решили принять такой отдельный закон», - рассказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

Поправки поясняют, что именно может считаться газоном - это не только территория с зеленым покрытием и насаждениями, но и любая внутридворовая часть, отделенная от проезжей бордюром или иным ограждением. Штраф для физических лиц составит от 500 до 1000 рублей, для должностных - от одной 1000 до 3000 рублей, для юридических - от 5000 до 10000 тысяч.

Решением вопросов, связанных с незаконным размещением транспортных средств на газонах, в зеленых зонах, на детских и спортивных площадках будут заниматься представители районных администраций. Специалисты принимают обращения от жителей желательно с фотофиксацией нарушения.