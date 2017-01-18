18 января 2017, 12:28Общество В Пензенской области ввели режим повышенной готовности к ЧС Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства, режим вводится с 18 по 20 января в связи с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций в период крещенских купаний.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда Дмитрия Семенова, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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