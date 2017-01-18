В Пензенской области ввели режим повышенной готовности к ЧС

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18 января 2017, 12:28Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства, режим вводится с 18 по 20 января в связи с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций в период крещенских купаний.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда Дмитрия Семенова, координирующего вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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