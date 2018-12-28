В Пензенской области ввели режим повышенной готовности

Чтобы обеспечить готовность для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию, в Пензенской области установили режим «Повышенная готовность».

Режим повышенной готовности вводится по распоряжению губернатора Ивана Белозерцева. Он будет действовать с 29 декабря по 20 января на территории всей области, сообщили в пресс-центре облправительства.

Режим вводится из-за того, что в период выходных и праздничных дней есть большой риск возникновения чрезвычайных ситуаций, пишет ИА «Пенза-Пресс».