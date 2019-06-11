В Пензенской области ввели особый противопожарный режим

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11 июня 2019, 17:59Общество
В Пензенской области из-за большого количества возгораний ввели особый противопожарный режим.
В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что режим введен в Малосердобинском, Городищенском Лопатинском, Колышлейском, Бековском, Мокшанском, Нижнеломовском районах и в Пензе. Отмечается, что такая мера необходима из-за жары и ветра.
Так, в период действия противопожарного режима запрещается:
- разводить костры на дачах, в частном секторе, в местах отдыха и т.д.;
- сжигать мусор и сухую растительность;
- палить траву;
- проводить огневые работы.
За нарушение этих требований жители области могут получить штраф – до 4000 рублей, должностные лица – до 30 тысяч рублей, а юридические лица – до 400 тысяч рублей. Помимо этого, виновный в пожаре может понести и уголовное наказание.
Напомним, только за 10 июня в Пензе произошло четыре пожара – в Заводском районе, на Севере, Южной поляне и на Митрофановском кладбище. Прользователи в Сети публиковали множество фото и видео полыхающего пуха и травы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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