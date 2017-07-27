В Пензенской области врачи осматривали детей-сирот с нарушениями

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27 июля 2017, 15:04Здоровье
В Пензенской области сотрудники прокуратуры провели проверку диспансеризации сирот.
«В ходе проверки были выявлены массовые нарушения закона», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Так, в районных больницах не составляли календарные планы диспансеризации, дети не проходили осмотры и исследования, в ряде районов не было получено согласие законных представителей на медицинское вмешательство.
Также в ходе диспансеризации осмотр проводил врач-психиатр, не прошедший обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей психических расстройств и расстройств у детей.
Кроме того, нарушена реализация контрольных полномочий за деятельностью медицинских учреждений области при проведении диспансеризации детей-сирот.
Для устранения нарушений прокуроры районного звена внесли представления главврачам больниц. Ход устранения нарушений находится под контролем прокуратуры области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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