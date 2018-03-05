В Пензенской области впервые в России создадут соцнавигатор

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила Пензенскую область в качестве пилотного проекта по созданию социального навигатора. Губернатор Иван Белозерцев поддержал инициативу.

По словам зампреда облправительства Олега Ягова, социальный навигатор будет представлять собой колл-центр.

«В этот центр люди смогут обращаться по всем своим проблемам. Им не придется искать телефоны нужных служб», - пояснил он на оперативном совещании 5 марта.

Иван Белозерцев идею поддержал, в ближайшее время в регионе начнут создавать «дорожную карту».

«Давайте подумаем, как мы можем реализовать этот проект. Он нужен людям», - подчеркнул глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».