В Пензенской области впервые в России создадут соцнавигатор

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05 марта 2018, 16:38Общество
Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила Пензенскую область в качестве пилотного проекта по созданию социального навигатора. Губернатор Иван Белозерцев поддержал инициативу.
По словам зампреда облправительства Олега Ягова, социальный навигатор будет представлять собой колл-центр.
«В этот центр люди смогут обращаться по всем своим проблемам. Им не придется искать телефоны нужных служб», - пояснил он на оперативном совещании 5 марта.
Иван Белозерцев идею поддержал, в ближайшее время в регионе начнут создавать «дорожную карту».
«Давайте подумаем, как мы можем реализовать этот проект. Он нужен людям», - подчеркнул глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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