В Пензенской области провели пробную интернет-перепись населения

Пензенское отделение федеральной службы государственной статистики подвело итоги своей работы за девять месяцев 2018 года. Участие в заседании приняли представители аналогичных ведомств из Кирова, Ульяновска, Мордовии и Чувашии.

В 2018 году Пензастат впервые провел пробную интернет-перепись населения. С 1 по 10 октября в ней приняли участие более 9000 человек, что составляет менее 1% от населения региона. Кроме того, рассмотрели окончательные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи.

В 2018-м на территории региона Пензастат провел 12 федеральных обследований, среди которых - исследование рациона питания населения, условий жизни пензенцев и многое другое. Также ведомство вело активную работу с предприятиями региона. В области отмечен рост их уровня отчетности всех форм.

«Мы не сторонники радикальных мер, но к нерадивым хозяйственникам нами применялись самые жестокие административные взыскания. На 20 октября 2018 года по статье 13.19 КоАП было возбуждено 445 дел. Сумма наложенных штрафов составила 1,3 миллиона рублей», - прокомментировал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов.

Также глава Пензастата отметил, что в ближайшие годы главной задачей ведомства станет подготовка к переписи населения, которая пройдет в России в 2020 году.