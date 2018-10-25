В Пензенской области провели пробную интернет-перепись населения

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25 октября 2018, 18:23Общество
Пензенское отделение федеральной службы государственной статистики подвело итоги своей работы за девять месяцев 2018 года. Участие в заседании приняли представители аналогичных ведомств из Кирова, Ульяновска, Мордовии и Чувашии.
В 2018 году Пензастат впервые провел пробную интернет-перепись населения. С 1 по 10 октября в ней приняли участие более 9000 человек, что составляет менее 1% от населения региона. Кроме того, рассмотрели окончательные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи.
В 2018-м на территории региона Пензастат провел 12 федеральных обследований, среди которых - исследование рациона питания населения, условий жизни пензенцев и многое другое. Также ведомство вело активную работу с предприятиями региона. В области отмечен рост их уровня отчетности всех форм.
«Мы не сторонники радикальных мер, но к нерадивым хозяйственникам нами применялись самые жестокие административные взыскания. На 20 октября 2018 года по статье 13.19 КоАП было возбуждено 445 дел. Сумма наложенных штрафов составила 1,3 миллиона рублей», - прокомментировал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов.
Также глава Пензастата отметил, что в ближайшие годы главной задачей ведомства станет подготовка к переписи населения, которая пройдет в России в 2020 году.
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