В Пензенской области впервые прошли соревнования по мотобиатлону

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23 июля 2018, 19:33Спорт
В Кузнецке на мотодроме «Сухановский» впервые прошел фестиваль мотоциклистов. Главным событием стали соревнования по мотобиатлону. На старт вышли спортсмены из Пензы, Кузнецка, а также гости из Самары, Тольятти и других городов Поволжья.
Испытать силы в необычных состязаниях собрались как любители, так и профессионалы. Всего - более 300 человек.
«Думаю, что участники преодолеют все сложности трассы, несмотря на погодные условия, покажут мастерство, и достойно представят себя и свои команды», - сказал заместитель главы администрации Кузнецка Рашид Шабакаев.
Победителей определяли в пяти классах, в том числе - в заездах на квадроциклах и мотоциклах с колясками. Чтобы добраться до финиша быстрее остальных, гонщикам приходилось грамотно рассчитывать свои силы. На огневом рубеже за каждый промах начислялись 15 секунд штрафа ко времени прохождения трассы, а ее организаторы постарались сделать максимально сложной.
«Построили новую трассу. На протяжении восьми дней здесь работало много техники. Приезжие сказали, что все сделано на уровне», - рассказал организатор соревнований по мотобиатлону Антон Коннов.
За зрелищными заездами наблюдали несколько десятков зрителей. Победители и призеры мотобиатлона получили награды от организаторов фестиваля, а также денежные призы.
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