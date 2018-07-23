В Пензенской области впервые прошли соревнования по мотобиатлону

В Кузнецке на мотодроме «Сухановский» впервые прошел фестиваль мотоциклистов. Главным событием стали соревнования по мотобиатлону. На старт вышли спортсмены из Пензы, Кузнецка, а также гости из Самары, Тольятти и других городов Поволжья.

Испытать силы в необычных состязаниях собрались как любители, так и профессионалы. Всего - более 300 человек.

«Думаю, что участники преодолеют все сложности трассы, несмотря на погодные условия, покажут мастерство, и достойно представят себя и свои команды», - сказал заместитель главы администрации Кузнецка Рашид Шабакаев.

Победителей определяли в пяти классах, в том числе - в заездах на квадроциклах и мотоциклах с колясками. Чтобы добраться до финиша быстрее остальных, гонщикам приходилось грамотно рассчитывать свои силы. На огневом рубеже за каждый промах начислялись 15 секунд штрафа ко времени прохождения трассы, а ее организаторы постарались сделать максимально сложной.

«Построили новую трассу. На протяжении восьми дней здесь работало много техники. Приезжие сказали, что все сделано на уровне», - рассказал организатор соревнований по мотобиатлону Антон Коннов.

За зрелищными заездами наблюдали несколько десятков зрителей. Победители и призеры мотобиатлона получили награды от организаторов фестиваля, а также денежные призы.