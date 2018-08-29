В Пензенской области впервые пройдет «Осенняя канитель»

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29 августа 2018, 15:04Культура
15 и 16 сентября в селе Засечное Пензенской области пройдет международный фестиваль творчества и рукоделия «Осенняя канитель» (0+).
Как сообщили организаторы мероприятия, осенний этап пройдет по просьбам пензенцев. На фестиваль съедутся мастера из городов России и ближнего зарубежья. Будут работать не только ярмарка их изделий, но и выставка железных скульптур, фотозоны, детские и спортивные площадки и многое другое.
Для тех, кто собирается провести на «Канители» длительно время, будет предусмотрена полевая кухня. Там можно будет не только перекусить, но и понаблюдать за приготовлением блюд на огне.
Также гостей ждут большой хоровод и игры, многочисленные конкурсы, концерты, в том числе выступление известной фолк-группы «Странники».
Фестиваль пройдет на Фонтанной площади и набережной Терновского затона в селе Засечное, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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