В Пензенской области впервые пройдет «Осенняя канитель»

15 и 16 сентября в селе Засечное Пензенской области пройдет международный фестиваль творчества и рукоделия «Осенняя канитель» (0+).

Как сообщили организаторы мероприятия, осенний этап пройдет по просьбам пензенцев. На фестиваль съедутся мастера из городов России и ближнего зарубежья. Будут работать не только ярмарка их изделий, но и выставка железных скульптур, фотозоны, детские и спортивные площадки и многое другое.

Для тех, кто собирается провести на «Канители» длительно время, будет предусмотрена полевая кухня. Там можно будет не только перекусить, но и понаблюдать за приготовлением блюд на огне.

Также гостей ждут большой хоровод и игры, многочисленные конкурсы, концерты, в том числе выступление известной фолк-группы «Странники».

Фестиваль пройдет на Фонтанной площади и набережной Терновского затона в селе Засечное, пишет ИА «Пенза-Пресс».