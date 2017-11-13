13 ноября 2017, 19:43Общество В Пензенской области возрождают сокольскую керамику В Пензенской области возрождают уникальную сокольскую керамику. Этим занимается мастер народного промысла России Вера Ерохина. Педагог городского центра развития творчества детей и юношества, искусствовед по образованию, поделилась секретами гончарного дела.

Глина - материал нежный и податливый, а вот насколько изящное изделие из него получится зависит только от рук мастера. Вера Ерохина за гончарный круг села 30 лет назад, говорит, что лепка позволяет ей более полно ощущать себя в этом мире.

«Наибольшего единения с материалом и природой нигде нельзя найти, потому что идет активное сотрудничество с материалом. И в зависимости от состояния, настроения, того, какая глина, она начинает подчиняться», - рассказала она.

Из глины можно выполнить и незамысловатые детские игрушки, и удивительной красоты вазы. Основы одного из древнейших ремесел Вера Петровна преподает школьникам в городском Центре развития творчества детей и юношества. Кстати, специалистам давно известно, что лепка благотворно влияет на состояние нервной системы.

В 2017 году Вера Ерохина стала победителем регионального конкурса в номинации «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пензенской области». По словам мастера, сокольский промысел известен с XVIII века. С этого времени гончары сердобского села Соколки делали кувшины, вазы, квасники, горшки и другую посуду.

«Сокольская керамика наравне с абашевской имеет свои традиции. Она приземистая, скульптурная, лепная, характерная для Пензы, украшенная фигурками животных, утилитарная», - пояснила мастер.

Работы Веры Ерохиной выставлялись на профессиональных площадках в России и за рубежом. Только в постоянной экспозиции музея народного творчества находится более 50 ее керамических изделий.

То, что в регионе возрождают уникальную сокольскую керамику, - уже хорошо. Мастер мечтает, что когда-нибудь в Пензе появится образовательный центр, где любой желающий сможет примерить на себя роль гончара.

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