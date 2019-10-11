В Пензенской области возобновляют работу ликеро-водочные заводы

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11 октября 2019, 15:37Бизнесновости
В Пензенской области двум ликеро-водочным заводам удалось вернуть лицензию, поэтому они возобновляют работу. Для региона плюс от этого – в том, что предприятия – это работа для местных жителей, к тому же акцизы на алкоголь поступают в региональный бюджет.
«Вчера собственник доложил, что лицензии и документы оформлены, сегодня они ее получают, и заводы приступят к работе. Налоговые поступления, связанные с деятельностью этих компаний, важны, потому что средства идут на социальные нужды – ремонт дорог, больниц, школ», сказал на сессии Законодательного Собрание Иван Белозерцев.
«Ваше личное участие помогло решить эту проблему, она очень непростая и, наверное, требовала больших усилий», - отметил спикер пензенского парламента Валерий Лидин.
Напомним, ранее на некоторое время работа предприятий была приостановлена из-за отзыва лицензии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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