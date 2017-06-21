В Пензенской области воспитанники детдома на лето отправятся в семью

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21 июня 2017, 15:36Общество
В Пензенской области проходит акция «Подари ребенку лето!» (0+).
В Пензенской области, начиная с 2008 года, проводится акция «Подари ребенку лето!». В ходе нее дети из Спасского детского дома на все лето отправляются в приемные семьи.
В этом году в приемные семьи отправился 21 ребенок, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Восемь детей были возвращены в родные семьи, так как воспитывались в нашем учреждении по заявлению родителей. 13 детей от 4 до 16 лет направили на все лето в приемные семьи», - рассказала директор Спасского детского дома Виктория Синдяева.
По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области, на весь период пребывания в приемной семье родители получают средства на содержание ребенка в соответствии с его возрастом.
Акция завершится в августе. Как показывает практика, некоторые дети остаются в приемных семьях до своего совершеннолетия.
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