22 июня 2017, 17:58Происшествия В Пензенской области восемь пожарных тушили жилой дом В Городищенском районе Пензенской области загорелся жилой дом.

В поселке Красный на улице Заречной загорелся жилой деревянный дом, обложенный кирпичом. Пожарные прибыли на место происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сгорела кровля, выгорело внутри дома. В огне никто не пострадал.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось восемь человек и пять единиц техники», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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