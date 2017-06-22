В Пензенской области восемь пожарных тушили жилой дом

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22 июня 2017, 17:58Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области загорелся жилой дом.
В поселке Красный на улице Заречной загорелся жилой деревянный дом, обложенный кирпичом. Пожарные прибыли на место происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сгорела кровля, выгорело внутри дома. В огне никто не пострадал.
«Для ликвидации последствий пожара привлекалось восемь человек и пять единиц техники», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
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