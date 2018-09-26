В Пензенской области вор помчал на лесовозе к подруге в соседний регион

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26 сентября 2018, 16:04Криминал
В Пензенской области отправили в колонию неоднократно судимого за убийство и кражи 42-летнего москвича.
Установлено, что в мае мужчина был в гостях у знакомого и напился. После этого он вынес из дома приятеля планшетный компьютер. Через несколько дней он задумал украсть лесовоз с прицепом, который стоял на территории пилорамы в селе Ясная Поляна. Чтобы завести автомобиль, пришлось вытащить аккумулятор из рядом припаркованного «ГАЗ-5304».
Затем мужчина поехал на похищенном лесовозе в Саратовскую область к подруге, однако через пять с половиной часов его задержали полицейские, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В итоге злоумышленнику назначили наказание – три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Все похищенное вернули владельцам.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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