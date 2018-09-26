В Пензенской области вор помчал на лесовозе к подруге в соседний регион

В Пензенской области отправили в колонию неоднократно судимого за убийство и кражи 42-летнего москвича.

Установлено, что в мае мужчина был в гостях у знакомого и напился. После этого он вынес из дома приятеля планшетный компьютер. Через несколько дней он задумал украсть лесовоз с прицепом, который стоял на территории пилорамы в селе Ясная Поляна. Чтобы завести автомобиль, пришлось вытащить аккумулятор из рядом припаркованного «ГАЗ-5304».

Затем мужчина поехал на похищенном лесовозе в Саратовскую область к подруге, однако через пять с половиной часов его задержали полицейские, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В итоге злоумышленнику назначили наказание – три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Все похищенное вернули владельцам.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».