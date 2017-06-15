15 июня 2017, 15:28Происшествия

В Пензенской области водитель «Мерседеса» сбил мужчину

В городе Спасске Пензенской области водитель авто «Мерседес Бенц-812» сбил пешехода.

За рулем иномарки находился мужчина 1967 года рождения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

ДТП произошло на улице Ленина. Пострадавшего 1971 года рождения доставили в больницу.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.

Происшествия
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