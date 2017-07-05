05 июля 2017, 16:08Происшествия

В Пензенской области водитель грузовика сбил мальчика

В ДТП в Пензенской области пострадал ребенок.

«На улице Московской в Городище Пензенской области водитель «ИСУЗУ AF 4749» 1966 года рождения допустил наезд на пешехода – мальчика 2009 года рождения», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Ребенка доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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