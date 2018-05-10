В Пензенской области во время школьного мероприятия умер ребенок

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10 мая 2018, 13:02Происшествия
В Пензенской области на мероприятии, посвященном Дню Победы, умер девятиклассник. Мальчик упал во время забега на 200 метров.
Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» детский омбудсмен Елена Столярова, мероприятие проходило 8 мая после четвертого урока на футбольном поле.
«Мальчик был в составе команды из пяти человек. Нужно было пробежать 200 метров, он пробежал метров 100 и упал. Ему стали оказывать первую помощь, из соседней амбулатории прибежал медработник, вызвали бригаду скорой помощи, но все попытки привести ребенка в чувство не удались», - рассказала она.
По словам Елены Столяровой, последний медосмотр ребенок проходил в ноябре 2017 года. Сейчас выясняется, были ли какие-либо противопоказания к занятиям физкультурой.
«Вопрос заключается в том, что не первый раз подростки умирают во время спортивных мероприятий. Надо обращать внимание на их состояние здоровья перед каждым мероприятием, где предусмотрена какая-либо нагрузка. Нужно как минимум проводить первичный медицинский осмотр. Кроме того, нужно, чтобы дежурил медработник, в данном случае его не было», - отметила она.
По факту смерти мальчика следственные органы проводят проверку.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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