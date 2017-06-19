В Пензенской области виновника смертельного ДТП приговорили к 2,5 годам

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19 июня 2017, 11:33Криминал
29-летнего пензенца обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в ноябре 2015 года мужчина управлял машиной «МАЗ-6312В5-455-012» («миксер»), груженой 8 тоннами бетона. Водитель двигался из Пензы в направлении Нижнего Ломова. Выехав на встречную полосу, авто столкнулась с машиной «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом.
После столкновения «Мерседес» развернуло перпендикулярно дороге. Задняя часть полуприцепа зацепила полуприцеп двигающейся навстречу машины «Мерседес AXOR 1840 LS».
В это время «миксер» ударился в дорожный отбойник и остановился на встречной полосе, по которой двигалась автомашина «МАЗ-64229» с полуприцепом. Произошло еще одно столкновение. В результате ДТП загорелись три машины. Водитель «МАЗ-64229» погиб на месте.
Виновнику ДТП назначили два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года лишили водительских прав.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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