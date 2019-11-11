В Пензенской области вернули в севооборот 76 га неиспользуемых земель

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11 ноября 2019, 12:03Бизнесновости
За три года в Пензенской области увеличили посевную площадь на 76 гектаров. Это было сделано в рамках поручений губернатора Ивана Белозерцева.
В пресс-центре облправительства напомнили, что задача введения в севооборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения губернатором была поставлена в 2015 году. Работа по возвращению участков, не задействованных в агропромышленном производстве, включает адресное взаимодействие представителей правительства области, профильного министерства, муниципальных образований с собственниками необрабатываемых и неэффективно используемых земельных участков.
В 2019 году в регионе провели инвентаризацию пустующих земель сельхозназначения с применением актуальных космоснимков и обследованием участков на местности. На начало этого года не участвовало в севообороте порядка 12% от общего количества пашни. В 2019-м дополнительно включена в агропроизводство 41 тысяча гектаров ранее необрабатываемой земли. Это на 5000 га больше запланированного показателя.
Иван Белозерцев поставил задачу - в 2020 году вернуть в севооборот еще 37 тысяч га земли сельскохозяйственного назначения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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